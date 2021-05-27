Стиральная машинка загорелась в жилой квартире в Петербурге

Стиральная машинка загорелась в трехкомнатной квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в жилой квартире произошел пожар из-за загоревшейся стиральной машинки. Звонок в экстренную службу поступил во втором часу дня в четверг, 27 мая 2021 года. Возгорание случилось в доме на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе.

- Возгорание произошло в трехкомнатной квартире в доме 65 на улице Танкиста Хрустицкого. Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что в ванной комнате площадью в 3 квадратных метра обгорела стиральная машинка, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Пожар ликвидировали оперативно. К 13:52 часам работы были уже закончены. На месте работали 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. Сейчас на месте пожара работают специалисты для того чтобы установить причину возгорания.