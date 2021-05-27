Движение в нескольких районах Петербурга ограничат с конца мая из-за ремонтных работ

Дорожный ремонт в конце мая ограничит движение в нескольких районах Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге планируются очередные перекрытия движения в связи с ремонтными работами. Так, с вечера 28 мая и до утра 31 мая, а также с вечера 4 июня до утра 7 июня будет ограничен проезд по Тихорецкому проспекту от проспекта Науки до улицы Вернадского.

- С 29 мая по 10 июня в связи с производством работ по прокладке водопровода ограничивается движение транспорта по боковому проезду Петергофского шоссе от проспекта Кузнецова до улицы Доблести, - рассказали в Смольном.

Полностью будет закрыт проезд у дома 8 по Черниговской улице с 31 мая по 20 июня.

Кроме того, с 31 мая по 18 июля в связи с производством работ по текущему ремонту дороги будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по проспекту Энгельса от Парнасского путепровода до 9-го Верхнего переулка.