Банду хакеров-таксистов задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали хакеров, похищавших деньги с банковских счетов граждан Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала группу хакеров, которые похищали деньги с банковских карт граждан. Для этого они использовали подставных лиц, регистрируя их в качестве таксистов. Об этом силовики рассказали в четверг, 27 мая 2021 года.

- По версии оперативников, злоумышленники, используя приобретенную через теневой сегмент Интернета вредоносную программу, взламывали аккаунты пользователей. Доступ к некоторым личным кабинетам они приобретали в закрытых тематических группах в одном из мессенджеров, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для своих махинаций они использовали подставных лиц. Сейчас известно о 13 таких. Все они нуждались в деньгах и вели асоциальный образ жизни. При этом о криминальной деятельности они и не подозревали.

- Знакомый предложил заработать и помочь людям. Но толком он ничего не объяснил и дал контакт какого-то человека. Они делали все через мой аккаунт. Я дал им реквизиты карты и данные паспорта, - рассказал один из таких молодых людей.

Получив информацию о привязанном к аккаунту банковском счете, соучастники выводили денежные средства потерпевших под видом оплаты услуг подставных лиц, которые были официально зарегистрированы на специальном сервисе по вызову такси в качестве водителей. Сейчас возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.