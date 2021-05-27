Квитанции "Петроэлектросбыта" изменят свой дизайн в Петербурге с июня

«Петроэлектросбыт» в июне изменит дизайн квитанции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В июне жители Санкт-Петербурга получат новые квитанции на ЖКУ. Причина тому объединение в один документ платы за электричество и капитальный ремонт. В четверг, 27 мая 2021 года, стало известно, что "квиток" "Петроэлектросбыта" изменит свой дизайн, а также немного изменится и порядок оплаты.

- В строчке "взаиморасчеты с поставщиками" изменения коснутся только части Фонда капитального ремонта. Начиная с июня 2021 года, в строке "баланс на начало периода" будет указываться сумма предыдущего периода вместе с возможными задолженностями, но в итоговой графе "к оплате" суммироваться долг с текущим взносом не будет, - пишут "Невские новости".

Отмечается, что сумма "итого к оплате" включает в себя все начисленные расходы за электричество, а по капремонту только текущие, без учета долга. Чтобы оплатить долг, потребителю надо будет вручную прибавить нужную сумму.