Полиция выяснила причины смертельного лобового ДТП с фурой под Петербургом

Полиция поделилась подробностями смертельной аварии на трассе "Кола", где погиб ребенок. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Полиция поделилась предварительными причинами смертельного ДТП на трассе «Кола» под Санкт-Петербургом, в котором погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Напомним, на 86-м километре дороги легковушка «Тойота» столкнулась лоб в лоб с грузовиком «Скания».

Трагедия унесла жизнь двух взрослых, женщины-водителя и ее пассажирки-пенсионерки, а также ребенка, которому на вид 5-6 лет. Один человек чудом выжил. Судя по фотографиям с места ДТП, от легковушки почти ничего не осталось.

- По предварительным данным, в 13:45 на трассе «Кола» 53-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с грузовиком «Скания». Три человека погибли на месте происшествия, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инспекторы ГИБДД продолжают проверку по факту трагедии, и конечные выводы еще могут измениться.