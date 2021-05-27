В Петербурге проверят весь общественный транспорт и водителей из-за влетевшего в столб автобуса

В Петербурге проверят состояние здоровья всех водителей общественного транспорта после ДТП с участием автобуса на юго-западе.

В Санкт-Петербурге пройдут срочные внеплановые проверки технического состояния всего общественного транспорта из-за ДТП с участием автобуса на юго-западе города, где водитель влетел в столб. Напомним, авария произошла утром, пострадало шестеро человек. Наиболее тяжелая ситуация с водителем, его вытаскивали из кабины спасатели МЧС. Кроме этого автобус сбил пешехода до момента наезда на столб.

- Причины аварии пока что устанавливаются экспертами. – пишет вице-губернатор Максим Соколов на своей странице во «Вконтакте». – Отдал распоряжение провести внеплановую проверку технического состояния подвижного состава городского общественного транспорта, а также медосмотры водителей и машинистов.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.