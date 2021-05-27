МЧС предупреждает о ливнях и грозах вечером 27 мая в Санкт-Петербурге

В Петербурге вновь пройдут ливни и грозы, теперь уже 27 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург вновь придут грозы и ливни – на этот раз вечером 27 мая. Спасатели МЧС выпустили соответствующее штормовое предупреждение. К счастью, пройдут ливни не по всему городу, а только лишь местами, как ожидается

- Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, - напоминают простые, но важнейшие правила безопасности в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Благодаря новому ливню в городе еще раз обновится рекорд по количеству осадков. Вчера, 26 мая, их стало в общей сложности 131,2 мм, это 345% от месячной нормы. В итоге был бит рекорд за всю историю существования метеонаблюдений, а это, между прочим, 141 год.