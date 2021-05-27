Госкорпорация по ОрВД прокомментировала слухи об НЛО над аэропортом Пулково

В Петербурге заметили НЛО в небе, но информация не подтвердилась. Фото: Александр ГЛУЗ

«Комсомолка» обратилась в Госкорпорацию по организации воздушного движения (ОрВД) с просьбой прокомментировать слухи, о том, что в небе над Пулково якобы заметили неопознанные летающие объекты, они же НЛО. Накануне ряд федеральных СМИ сообщили о том, что «летающие тарелки» якобы заметили пилоты двух самолетов, которые сообщили об этом руководителям полетов аэропорта в Петербурге. Оказалось, что инопланетянами здесь и не пахнет.

- Данная информация не подтвердилась. Никаких полетов неопознанных летающих объектов зафиксировано не было, - ответили «КП-Петербург» в пресс-службе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

К слову, жители Северной столицы замечают НЛО почти что каждый год. Правда, зачастую это оказываются светящиеся дроны.