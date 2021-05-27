Майор полиции и петербуржец попались на мошенничестве на 5 млн рублей

В Петербурге задержали майора полиции и его подельника по обвинению в покушении на мошенничество. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в отношении майора полиции и его подельника возбудили уголовное дело по обвинению в покушении на мошенничество. По версии следствия, пара злоумышленников с сентября 2020 года по апрель 2021-го «обрабатывала» местного предпринимателя, намекая, что его могут посадить за его якобы экономические преступления. Чтобы этого с бизнесменом не случилось, у него потребовали 5 млн рублей для «успокоения» правоохранительных органов.

Вот только коммерсант понял, что это исключительно выдумка двух злоумышленников, поэтому он пошел в Следком и ФСБ за помощью. Оперативники организовали передачу муляжа денег.

- 26 мая обвиняемый местный житель у одного из домов по Пулковскому шоссе получил от предпринимателя 50 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 4 млн 950 тысяч рублей, после чего его задержали сотрудники ФСБ и МВД, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

К слову, майора полиции уже отправили в СИЗО до 25 июля 2021 года. Его подельнику тоже вот-вот изберут меру пресечения.