Пешеходная набережная появится в Пьяной гавани на севере Петербурга

Один из вариантов концепции набережной. Фото: PLG

В Санкт-Петербурге хотят построить пешеходную набережную в Пьяной гавани в Приморском районе. Выберут итоговый концепт общественного пространства с помощью конкурса. Студентам-дизайнерам предлагается зарегистрироваться на сайте youngdesignspb.ru и представить свой проект набережной в рамках установленных правил и ограничений.

- В период с 16 июля по 10 августа для 10 финалистов номинации, в рамках II этапа, в Академии им. А.Л Штиглица будет организована выставка, на которой конкурсанты смогут продемонстрировать свои работы широкой публике, а также жюри и попечительскому совету конкурса, - сказано на сайте организаторов.

Среди критериев оценки значатся оригинальность замысла и формального решения, а также актуальность. Когда набережную Пьяной гавани облагородят, пока не сообщается.