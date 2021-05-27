Омбудсмен Петербурга просит полицию не брать отпечатки пальцев у задержанных с паспортом

Омбудсмен Петербурга усмотрел нарушения в работе полиции из-за принудительного дактилоскопирования. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов попросил городскую полицию прекратить брать отпечатки пальцев у задержанных, которые имеют при себе паспорт. Омбудсмену поступило много жалоб от участников незаконной акции протеста, прошедшей в центре Северной столицы 21 апреля. Задержанные за административное правонарушение сетуют, что их зачем-то фотографируют в отделах МВД, а затем проводят дактилоскопию.

Как считает уполномоченный по правам человека, на такие строгие меры нет достаточного основания.

- На момент доставления в отделы полиции граждане имели при себе паспорта, что позволяло установить их личности, согласия на дактилоскопирование и фотографирование не давали. Поэтому сотрудники полиции не имели оснований для применения в отношении них указанных процедур, и, как следствие, не вправе хранить и использовать данную информацию, полученную без законных оснований, - пишет Шишлов на своем сайте.