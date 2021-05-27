Количество больных коронавирусом увеличилось на 15% за неделю в Петербурге

В Петербурге очередной рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге за неделю на 15% выросло суточное количество зараженных коронавирусом. 20 мая таковых было 1 293, а сейчас, 27-го числа – 1 495. При этом, как передает Межведомственный совет по борьбе с COVID-19, количество госпитализаций осталось на том же уровне. А вот выздоровевших стало меньше на 7%.

В стационарах свободных коек сейчас 14,8% от их общего числа, это 889 мест. Вакцинация движется, но потихоньку. Новой прививкой «КовиВак» за два дня воспользовались уже 438 человек.

- Вирус продолжает циркулировать в городе. Простые противоэпидемические меры - ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах - эффективны при выполнении их всеми горожанами и гостями Петербурга, - добавляют в совете Смольного.

Полный цикл вакцинации в городе прошли 563 955 человек.