В Петербурге установят 114 светофоров на «зебрах» рядом со школами

В Петербурге в 2021 году увеличится число светофоров у школ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный планирует установить в 2021 году в Санкт-Петербурге 114 светофоров на пешеходных переходах, которые расположены рядом со школами. Это делается для максимальной безопасности дорожного движения. Особое внимание, как можно было понять, отведено детям. У школ, где светофоров пока не будет, обязательно появятся хотя бы знаки «зебры».

- На четырех переходах продублируют предупреждающие знаки. Дополнительно создадут 13 регулируемых переходов и обустроят 14 нерегулируемых. Для обеспечения безопасности на 34 переходах, находящихся вблизи учебных заведений, установят пешеходные ограждения (то бишь заборы – Прим.ред.), - сообщает пресс-служба комитета по вопросам правопорядка и безопасности.

Ранее «КП» рассказывала, что власти города установят светофоры в шести районах Северной столицы до сентября 2021 года.