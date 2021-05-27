Суд отправил под домашний арест главу Жилагентства Колпинского района по обвинению во взятке

В Петербурге отправили под домашний арест главу Жилагентства Колпинского района. Фото: СОЦСЕТИ / Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд отправил под домашний арест главу Жилищного агентства Колпинского района, которую обвиняют в получении 8-миллионной взятки. Напомним, по версии следствия, Мария Орлова вместе с бывшим замруководителя местной администрации «крышевала» коммерческую компанию, освобождая ее от всей бюрократии и пристального надзора за деятельностью.

- Следствие просило отправить Орову в СИЗО, адвокат женщины – запрет определенных действий. Суд всем отказал, избрав домашний арест по 11 июня 2021 года, - передает объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга.

Добавим, что женщине грозит лишение свободы на немалый срок – от 8 до 15 лет.