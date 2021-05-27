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Общество27 мая 2021 20:49

Пулковский ж/д путепровод могут построить ко Дню города в 2022 году

Губернатор Александр Беглов проинспектировал ход работ над Пулковским шоссе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге вовсю идет строительство Пулковского путепровода.

В Петербурге вовсю идет строительство Пулковского путепровода.

Пулковский железнодорожный путепровод могут построить уже к маю 2022 года, в аккурат ко Дню города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов остался доволен ходом работ, которые сейчас кипят на месте. Строительство путей над Пулковским шоссе ведется без остановок автомобильного и ж/д движения.

- Железнодорожный подход движется к аэропорту Пулково, его присоединят к городской сети электричек, которые действительно станут городским транспортом. Команды работают дружно, продуктивно, поэтому и решают эти сложные и нужные вопросы, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что строительство Пулковского путепровода является только первым этапом реализации масштабной концепции ж/д инфраструктуры пригородных и внутригородских перевозок пассажиров.