Самосвал и фура столкнулись в жестком ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

В Ленобласти столкнулись два грузовика на трассе "Скандинавия". Фото: vk.com/spb_today

На трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти столкнулись самосвал и грузовик. Жуткие фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На снимках видно, что кабина самосвала полностью уничтожена из-за сильного удара. Фура белого цвета выглядит вполне целой. По словам очевидцев, все произошло на 114-м километре дороги по направлению из Северной столицы в Выборг.

В жуткой аварии есть один пострадавший, его состояние не уточняется. Фото: vk.com/spb_today

- Около 19:20 к нам поступила информация о ДТП на 115-километре федеральной дороги А-181 «Скандинавия». Столкнулись два грузовика, один из которых перевернулся. Есть один пострадавший, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что на месте нет заторов, работают инспекторы ГИБДД, спасатели и дорожные службы.