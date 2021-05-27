Билеты на «Алые паруса» в 2021 году выдадут только выпускникам

В Петербурге собираются выдавать билеты на концерт "Алых парусов" исключительно выпускникам школ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге собираются выдавать билеты на «Алые паруса-2021» исключительно выпускникам. Речь о традиционном концерте на Дворцовой площади. Различных сопровождающих туда не пустят из-за коронавирусных ограничений. Исключение сделают только для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

- Организаторы исходят из заполняемости Дворцовой площади в 50% – это 45 тысяч человек. Ребят распределят по секторам – в каждом по несколько классов. Если заболеваемость коронавирусом не будет расти, то мы проведем праздник «Алые паруса» в запланированном режиме, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на телеканале «78».

К слову, посмотреть на корабль с алыми парусами все-таки разрешат. Однако будет ли ограничение на вход на набережные – пока не сообщается.