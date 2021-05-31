Пассажирам метро напоминают о частичном закрытии «Нарвской» с 31 мая

Станция "Нарвская" меняет график работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Станция метро «Нарвская» меняет режим работы с 31 мая. С сегодняшнего числа здесь начинаются работы по капремонту эскалатора. Из-за этого по утрам вход в метро будет закрыт, а по вечерам - ограничен.

- Напоминаем, что в связи с капитальным ремонтом эскалатора временно изменен режим работы наземного вестибюля станции «Нарвская». С 31.05.2021 по 13.08.2021 года по рабочим дням с 08:10 до 09:15 часов вход в вестибюль закрыт, с 16:40 до 19:00 часов вход в вестибюль ограничен, - сообщает пресс-служба подземки.

В метро отмечают, что периоды закрытия и ограничения могут быть изменены с учетом фактического пассажиропотока, поэтому петербуржцам и гостям города советуют заранее планировать маршруты поездки.