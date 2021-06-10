Под Петербургом истощенный нерпенок прибился к берегу Ладоги

На берег Ладоги выплыл истощенный нерпенок весом в 7,5 кг. Фото: vk.com/sealrescue

В Центр реабилитации ластоногих в Петербурге поступил очередной пациент. На этот раз это нерпенок, прибившийся к берегу Ладоги из-за сильного истощения. Судя по всему, он отбился от матери и не смог жить самостоятельно. Малыша заметили жители деревни Черемухино на западном побережье Ладоги.

Нерпенку организовали "трансфер" до ветеринаров. Фото: vk.com/sealrescue

- Малыш всякий раз убегал при попытках людей приблизиться, но быстро замерзал в холодной воде и вновь вылезал на берег. Ну а сегодня он ослабел окончательно и дал себя забрать на руки. Весит он 7,5 кг. Привезти беднягу нам помогли наши хорошие друзья, случайно оказавшиеся неподалеку, - рассказывают сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы в своей группе во «Вконтакте».

Добавим, что недавно ветеринары устроили выпускной сразу для четырех реабилитированных, толстеньких тюленят. Их отправили в Финский залив с военного корабля.