Последние новости в Санкт-Петербурге на 12 июня 2021 года: Старт Евро-2020 и дожди в выходные

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 12 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру субботы, 12 июня 2021 года. В городе торжественно открыли фан-зону Евро-2020 на Конюшенной площади, где минувшим поздним вечером сотни зрителей следили за противостоянием Италии и Турции. «КП» проанализировала в отдельном материале, какую пользу принесет чемпионат Европы Северной столице. Плюсов немало: благоустройство города, туристический поток и круглосуточное метро. К слову, кот Ахилл предсказал победу Италии в первом матче турнира – и не прогадал. Отличный старт!

Петербургская полиция проводит проверку после того, как заведующей детсада в Курортном районе позвонил буйный коллектор с угрозой взорвать учреждение для дошколят. Личность подозреваемого уже установили, им оказался 26-летний житель Нижнего Новгорода. Правда, он пошел в обратную и заявил, что подобных громких выражений в разговоре с женщиной не допускал. А в беседе с «КП» парень начал грубить уже нам.

Наконец, о погоде – дожди и грозы возвращаются в Северную столицу. Все из-за холодного циклона, который идет на город с Атлантики. В субботу дождей ожидают совсем мало – будет облачно, но с прояснениями. Температура поднимется в лучшем случае до +24 градусов. А в воскресенье похолодает до +22. Там уже можно ждать и обильных дождей, и местам грозы.