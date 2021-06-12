Дождь с грозой пройдут в День России в Петербурге

В Петербурге 12 июня ожидаются дожди и грозы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

День России Петербург отпразднует с теплой, но дождливой погодой, которая придет на смену ясным дням. В субботу. 12 июня, в городе будет пасмурно и облачно. Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, на погоду в Петербурге окажет влияние приближающийся с северо-запада циклон.

– Облаков в небе станет больше, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня местами с грозой, – отметил Михаил Леус.

Мерзнуть при этом не придется: днем температура воздуха в городе составит от +22 до +24 градусов. А в разных районах Ленинградской области – от +20 до +25 градусов. Ожидается в субботу и ветер – 4-9 метров в секунду. Будет также падать атмосферное давление и составит 752 мм ртутного столба.