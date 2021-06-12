Покрас Лампас создал арт-объект в фан-зоне Евро-2020 в Петербурге

Покрас Лампас стал автором NFT-трофея Евро-2020. Фото: Предоставлено организаторами

Знаменитый художник-каллиграфист Покрас Лампас представил в футбольной деревне УЕФА Евро-2020 в Петербурге масштабный арт-объект. Он создан из 432 расписанных мячей. Инсталляцию затем оцифруют и сделают из нее NFT-трофей, который получит автор лучшего гола чемпионата. А в штаб-квартиру УЕФА передадут голограмму награды. Накануне, 11 июня, в день начала Евро-2020, Покрас Лампас встретился с публикой в футбольной деревне на Конюшенной площади и показал, как работает над арт-объектом.

– Сегодня очень важный день, потому что впервые в истории мирового футбола трофеем за лучший гол Чемпионата УЕФА ЕВРО 2020 станет не просто физический объект, но еще и диджитальный NFT-трофей, – отметил Покрас Лампас.