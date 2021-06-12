Больше 35 тысячи петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

В Петербурге ежедневно тестируют горожан на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За прошедшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус еще 35378 местных жителей. Такие данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро субботы, 11 июня, передает пресс-служба администрации губернатора города.

Кроме того, за сутки в Северной столице обработали еще 16406 вызовов, которые поступают в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру «122». Напомним, что горожане могут обратиться туда по самым разным вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Петербург поступила очередная крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» - 39 600 доз. Этим препаратом и еще двумя другими («ЭпиВакКорона» и «КовиВак») привились уже более 745 тысячи петербуржцев. Из них 622 тысячи прошли полный прививочный цикл.