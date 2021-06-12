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Общество12 июня 2021 12:28

Еще 867 человек заболели коронавирусом за сутки в Петербурге

Умерли еще 45 петербуржцев с COVID-19
Евгения МОСКВИНА
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Еще 867 зараженных коронавирусом выявили в Петербурге.

Еще 867 зараженных коронавирусом выявили в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге за минувшие сутки к статистике по коронавирусу прибавились еще 867 зараженных. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с COVID-19. Всего за все время пандемии в городе на Неве зарегистрировали 449 868 пациентов с коронавирусом.

За сутки также умерли 45 петербуржцев с COVID-19. Общее число летальных исходов составило 14 850. В Ленинградской области за сутки заболели коронавирусом еще 97 человек, умерли – 11.

Всего по России на утро субботы, 12 июня, прибавилось 13510 новых заболевших. Для сравнения: накануне их было на тысяч меньше. Всего по стране за время пандемии зафиксировано 5 193 964 случаев заболевания.