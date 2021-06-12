Двое детей в Петербурге выпали из окон, облокотившись на москитную сетку

В Петербурге дети упали из окон, облокотившись на москитную сетку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Накануне, 11 июня, в Петербурге сразу двое маленьких детей, облокотившись на москитную сетку, выпали из окон по недосмотру родителей. Оба случая произошли в Калининском районе – на улице Демьяна Бедного и Гражданском проспекте. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

В обоих случаях двух- и четырехлетний малыши находились в квартирах на пятом этаже и оказались у открытых окон с москитными сетками. Оба попали в Детскую городскую больницу № 19 в тяжелом. Первый ребенок получил компрессионный перелом грудных позвонков. Второй – двухсторонний ушиб легких, разрыв селезенки, закрытый переломом бедренной кости. Отмечается также, что обе семьи полные и на учете в отделах по делам несовершеннолетних не состоят.