Школьник утонул в пруду на своем выпускном в Ленобласти

Выпускник утонул в пруду в Токсово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после того, как во Всеволожском районе Ленобласти утонул несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.

– По данным следствия, 11 июня 2021 года компания несовершеннолетних ребят отмечала выпускной в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области. На участке расположен пруд, в котором во время купания утонул несовершеннолетний 2005 года рождения, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

На месте работала следственного-оперативная группа, тело подростка уже извлекли из воды – на нем могут быть следы утопления.

– По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – добавляют в ведомстве.