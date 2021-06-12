В четырех ТЦ Петербурга нашли нарушения антиковидных мер

В Петербурге проверили ТЦ на антикоронавирусные меры.

В Петербурге проверили крупные торговые центры на соблюдение установленных антикоронавирусных мер. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Сотрудники Комитета по контролю за имуществом совместно с Роспотребнадзором провели рейды в Выборгском, Приморском и Центральном районах – в общей сложности обошли 75 объектов, включая четыре фудкорта, 67 магазинов, три кафе и точку оказания услуг.

По итогу – где-то на входах в ТЦ не оказалось термометрии и контроля за ношением масок, где-то посетители не соблюдали дистанцию, в некоторых точках общепита не нашли антисептиков, а зрители кинотеатров сидели на сеансах без средств индивидуальной защиты. Все организации-нарушители уже привлечены к административной ответственности. Кроме того, оштрафованы и восемь посетителей ТЦ.

– В городе уже много туристов. Прибывают болельщики на Чемпионат Европы по футболу. Сейчас многое зависит от нашей общей ответственности. Расслабляться нельзя – маски, социальная дистанция – никто этого не отменял. Ограничительные меры в Петербурге продлены до 12 июля. Все торговые организации, предприятия общепита, посетители обязаны их соблюдать. Проверки будут продолжены, – отметил губернатора Петербурга Александр Беглов.