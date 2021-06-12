Новая скейт-площадка появится в Парке 300-летия Петербурга

Скейт-площадку в Парке 300-летия полностью обновят. Фото: gov.spb.ru

Старую скейт-площадку в Парке 300-летия Петербурга планируют обновить. Проект новой собираются разработать уже до конца этого года, сообщает пресс-служба Смольного. Такое поручение дал губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу, 12 июня, во время рабочего объезда Приморского района.

– Эта площадка пользуется большой популярностью у молодежи. Ее нужно сохранить. Мы приняли решение привести ее в порядок уже в этом сезоне. А к следующему году разработать новый проект и сделать здесь современную площадку, – отметил градоначальник.

Скейт-парк, который был открыт в 2007 году, считается одним из первых в Петербурге. На площадке в Парке 300-летия регулярно проводят бесплатные занятия для детей по роллер-спорту, здесь бывало много известных скейтеров и команд. Однако сейчас она износилась и нуждается в обновлении.