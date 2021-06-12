Петербуржцев предупреждают о грозах, ливнях и граде в воскресенье

На Петербург идут грозы и ливни. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Петербург идет непогода. Об этом горожан предупреждают в Главном управлении МЧС России по региону. Уже завтра, 13 июня, в городе ожидаются не просто дожди, а грозы, ливни и даже град. Такой прогноз дает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ждать ненастья стоит во второй половине дня. При этом в городе поднимется и ветер – 5-10 метров в секунду. При грозе он будет порывистый.

Температура воздуха днем в воскресенье составит от +20 до +22 градусов. Ночью понизится до +14…+16 градусов. Кроме того, ночью атмосферное давление будет слабо повышаться, а днем – понижаться.