Петербургские ученые получили Государственную премию за научные разработки

Петербургские ученые получили Государственную премию. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские ученые стали лауреатами Государственной премии Российской Федерации в области наук и технологий. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Награды удостоились заведующий лабораторией Физико-технического института имени Иоффе РАН Евгений Александров и ведущий научный сотрудник Исследовательской лаборатории оптики спина имени Уральцева Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Запасский. Премии присуждены им за создание и развитие нового научного направления – спектроскопии спиновых шумов.

– Губернатор Александр Беглов поздравил Евгения Александрова и Валерия Запасского. Он отметил, что высокие награды петербургским ученым – это признание их таланта и значительного вклада в развитие отечественной науки, – отметили в пресс-службе Смольного.