Новая партия вакцины «КовиВак» поступила в Петербург

В Петербург поступила новая партия вакцины "КовиВак". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В субботу, 12 июня, в Петербург поступила новая партия вакцины «КовиВак». Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга. В город доставили 3900 комплектов препарата, который производит Центр имени Чумакова.

– Вакцина доставлена на Центральную фармацевтическую базу. В ближайшее время она будет распределена по пунктам вакцинации, – сообщили в Смольном.

Всего за период вакцинации в Петербург поступило уже в общей сложности 863 942 комплекта вакцин от коронавирусной инфекции, среди них - популярный «Спутник V», а также «ЭпиВакКорона». Привились в городе на Неве уже более 745 тысяч жителей, из них 622 тысячи прошли полный цикл вакцинации.