Погода в Санкт-Петербурге на 13 июня: ливневые дожди и локальные гроза

При грозах порывы ветра достигнут пятнадцати метров в секунду. Будьте осторожны! Фото: Олег ЗОЛОТО

Воскресенье, 13 июня, станет для петербуржцев теплым и сырым.

– На погоду Северной столицы сегодня окажет влияние холодный атмосферный фронт, связанный с далеким циклоном, кружащим над Баренцевым морем, – сообщает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. – Фронтальный раздел станет причиной кратковременных дождей ливневого характера и локальных гроз. Но существенного понижения температуры не будет.

Воздух в Ленобласти к середине дня прогреется до 25 градусов, а в Петербурге дойдет до 24 градусов. В течение дня будет чувствоваться ветер, скорость которого достигнет девяти метров в секунду, а во время грозы и превысит эту отметку. Атмосферное давление продержится ниже нормы.

– Начиная с одиннадцати часов утра, в большинстве районов ожидаются грозы, местами ливни, град, – предупредили в ГУ МЧС по Ленобласти.

– Сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град, – поддержали коллег в ГУ МЧС по Петербургу.

При грозах порывы ветра достигнут пятнадцати метров в секунду. Будьте осторожны!