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Здоровье13 июня 2021 10:55

Почти 28 тысяч петербуржцев за сутки сдали тест на коронавирус

На горячую линию поступило свыше 9700 вызовов
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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С начала пандемии в России проведено свыше 142,7 миллиона лабораторных исследований.

С начала пандемии в России проведено свыше 142,7 миллиона лабораторных исследований.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативными данными обследования на коронавирусную инфекцию поделился Смольный. По данным на утро 13 июня, за минувшие сутки тест на ковид успели сделать 27 797 жителей города на Неве.

Кроме того, за последние 24 часа Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, (номер 122) успела принять и обработать 9710 вызовов.

Кстати, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в России проведено свыше 142,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Причем 420 тысяч из них сделали за последние сутки.

Под наблюдением российских врачей, по последней информации, находятся 556 266 человек, у которых обнаружен ковид.