48 человек умерло от коронавируса за сутки в Петербурге

В Ленинградской области соотношение показателей примерно то же, но числа на порядок меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативные данные от федерального антиковидного штаба: за минувшие сутки, по данным на утро 13 июня, в Петербурге коронавирусную инфекцию выявили еще у 862 человек (450 730 с начала пандемии).

Число выздоровевших в городе на Неве пополнили 1092 человека (420 356 человек с начала пандемии). А вот 48 пациентов (14 898 человек с начала пандемии), к сожалению, справиться с ковидом не смогли и погибли.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

В Ленинградской области соотношение примерно то же, но числа на порядок меньше. За сутки – 101 зараженный (46 455 с начала пандемии), 72 выздоровевших (43 497 с начала пандемии) и 13 погибших (1586 с начала пандемии).

Данные по всей России на утро 13 июня следующие: 5 208 687 заражений (плюс 14 723 случая), 4 801 335 выздоровлений (плюс 9166 случаев) и 126 430 смертей (плюс 357 случаев).