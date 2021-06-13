В Петербурге в три раза выросли продажи кокошников

Футбольные спортивные костюмы продаются в четыре раза лучше, футбольные носки – в два. Фото: Олег ЗОЛОТО

Евро-2020 принес в Петербург не только спортивный дух и разношерстную толпу фанатов, но и дикий спрос на футбольную атрибутику. По подсчетам аналитиков Wildberries, в целом по стране интерес к ней возрос более чем в три раза, причем самую активную динамику с начала июня показали две столицы.

– За первую декаду июня спрос на гримы, трещотки, вувузелы и хлопушки вырос в шесть раз год к году, – отмечают исследователи. – Популярность кокошников, вошедших в футбольную моду еще в 2018 году, выросла в три раза, шарфов с российским триколором – в 35 раз, нашивок и шевронов – в три раза, значков – почти в два раза. Специальные обложки для паспорта болельщика приобрели в два раза больше, чем годом ранее.

Сгребли и одежду: футбольные спортивные костюмы продаются в четыре раза лучше, футбольные носки – в два. Подросли и продажи еды, которая нередко сопровождает домашние просмотры матчей: попкорн и семечки разлетаются в полтора раза активнее, а чипсов купили больше на 23 процента.