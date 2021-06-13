Под Выборгом один дачник насадил второго на шампур

Вооруженный шампурами мужчина находился в федеральном розыске. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сезонное «холодное оружие» пустил в ход 27-летний приезжий из Молдавии, поспорив со знакомым в одном из садоводческих некоммерческих товариществ под Выборгом. Утром 12 июня в полицию позвонили и сообщили, что мужчина насквозь проткнул другого штопором. Позднее выяснилось, что хулиган был вооружен шампуром.

– Пострадавший сам обратился в больницу с колото-резаной раной правого бедра, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – После оказания помощи мужчину отпустили домой.

Но раненый направился в полицию. В заявлении мужчина указал, что, прежде чем проткнуть ему ногу шампуром, нападавший несколько раз ударил его по телу.

Когда вооруженного шампуром дачника задержали, выяснилось, что он находится в федеральном розыске за преступление, совершенное в Брянской области.