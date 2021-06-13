В первый день Евро-2020 шаттлы перевезли восемь тысяч зрителей

Фанатов после игры сборных России и Бельгии развозили до часа ночи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Северной столицы подвели итоги работы транспорта в день первой игры Чемпионата Европы по футболу, 12 июня. Как показали подсчеты, накануне и сразу после встречи сборных России и Бельгии на стадионе на Крестовском шаттлами воспользовалось около восьми тысяч зрителей.

– Перевозка основной массы болельщиков завершилась в час ночи. Автобусы маршрута S1, следующие от площади Восстания до аэропорта, продолжили работу в ночное время. Всего же в городе работают шесть маршрутов автобусов-шаттлов, – отметили в Комитете по транспорту Петербурга. – Сбоев в работе транспорта не было.

Наряду с шаттлами до аэропорта, всю ночь в Северной столице работали тринадцать наземных маршрутов в разные районы и пригороды, а также подземка.