Четырехлетняя жительница Кировска выпала из окна, закрытого москитной сеткой

Семья малышки состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще один ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна. На сей раз трагедия произошла в Кировске Ленинградской области. Четырехлетняя малышка сорвалась с четвертого этажа дома 16 по Комсомольской улице днем в субботу, 12 июня.

О падении ребенка из окна в службу «112» сообщили очевидцы. Девочку в тяжелом состоянии, которая чудом выжила, срочно доставили в Шлиссельбургскую городскую больницу с тупой травмой живота.

– Со слов матери, около двух часов дня, оставленная без присмотра, дочь выпала из окна, закрытого москитной сеткой, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

31-летняя мама девочки работает на птицефабрике, 32-летний отчим – на судостроительном заводе. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи.

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