676 килограммов польских яблок пустили под бульдозер в Петербурге

Запретные плоды признали небезопасными. Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Крупную партию санкционки обнаружили инспекторы Россельхознадзора и таможенники во время очередного рейда, 10 июня.

– На складе, расположенном на одной из овощных баз Петербурга, было обнаружено 676 килограммов яблок в коробках с двойной маркировкой, – сообщают в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора. – Вместе с этикетками, на которых было указано, что яблоки произведены фермерским хозяйством в Беларуси, находились этикетки с указанием страны-экспортера – Польши, а также страны-импортера – Беларуси.

Фитосанитарного сертификата и других документов на санкционные заграничные яблоки предоставить проверяющим не смогли. А потому запретные плоды признали небезопасными.

Спустя сутки, 11 июня, изъятые яблоки уничтожили механическим способом.