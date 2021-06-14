Легковушка упала в пруд в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Судя по всему, в инциденте обошлось без пострадавших. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Явно недобрым выдалось утро понедельника, 14 июня, у водителя синей легковушки, незнамо как очутившейся в саду Ивана Фомина в Выборгском районе Петербурга: вместо того, чтобы спокойно пить на кухне утренний кофе, ему пришлось вылавливать свое четырехколесного коня из воды. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Там стоянка, от стоянки до пруда метров десять дай бог, уже не первый купается, - рассказали свидетели происшествия в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, - Зимой, например,- джип провалился.

Инцидент произошел вечером 13 июня, глубокой ночью машину еще вытаскивали – в том числе, судя по всему, при помощи спецтехники. Какими последствиями обернулось для нее и для ее незадачливого хозяина ночное купание, а также детали случившегося на данный момент не известно.