Особые меры: Контроль за масочным режимом в метро ужесточили в Петербурге

Сейчас масочного режима в метрополитене Санкт-Петербурга скорее нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге борьба с новой коронавирусной инфекцией становится все более ожесточенной. Так, новые меры безопасности затронули в том числе и общественный транспорт – теперь за пассажирами метро следят особенно строго.

- Впервые за несколько месяцев непосредственно на платформах появились проверяющие, которые контролируют, как именно человек носит маску, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий. – Пройти, как раньше, в маске через турникет, а потом снять ее или стянуть на подбородок, больше не получится.

Напомним: в воскресенье, 13 июня, стало известно о том, что в Северной столице вводятся новые ограничения из-за ситуации вокруг COVID-19 - в частности, власти объявили о приостановке работы фудкортов, закрытии ресторанов в ночное время и сокращении посадочных мест в кинотеатрах.