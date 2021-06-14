Больше 21 000 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается массовое обследование граждан на новую коронавирусную инфекцию. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Так, по данным межведомственного городского оперативного штаба, по состоянию на понедельник, 14 июня, в Северной столице обследовали на наличие вируса в организме 21 610 человек.

- Также обработано 8490 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - уточняют в оперативном штабе.

Напомним: за последние несколько дней ситуация с эпидемией в Северной столице заметно обострилась. Так, в ночь с 13 на 14 июня администрация Петербурге ввела новый, достаточно обширный пакет «противоэпидемических» ограничений. В частности, он предусматривает закрытие баров и ресторанов в ночное время, остановку работы фудкортов и сокращение рассадки в кинотеатрах до 50 %.