«Я один дома, мамы нет»: Мать трехлетнего малыша пропала без вести в Петербурге

Поисками пропавшей женщины занимается полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткая история приключилась в Петербурге в минувшее воскресенье, 13 июня. Без вести пропала женщина, гражданка Республики Беларусь. О происшествии первой узнала ее подруга, сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

- Она позвонила пропавшей женщине, но на звонок ответил ее трехлетний сын, - уточнил источник. – Со слов подруги, мальчик плакал и повторял, что находится один в комнате, а мамы рядом нет.

По факту случившегося правоохранительные органы Петербурга начали проверку. Выяснилось, что квартира, в которой живет женщина, является коммунальной, она сама снимает там одну из комнат. По последней информации, ее местоположение до сих пор не удалось установить. Ребенок был направлен в одну из детских городских больниц, сейчас за ним присматривают врачи. Мы следим за развитием событий.