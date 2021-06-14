Еще 865 зараженных коронавирусом выявили в Петербурге за сутки

Еще 865 зараженных коронавирусом зарегистрировали в Петербурге на 14 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Межведомственный совет по противодействию новой коронавирусной инфекции представил свежие данные о заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге. По сравнению со вчерашним днем сколько-нибудь заметного увеличения цифр не случилось – но расслабляться все равно не стоит.

- По состоянию на понедельник, 14 июня, в Санкт-Петербурге выявлено 865 новых случаев заболевания, - уточнили в ведомстве. – Это на два случая меньше, чем в предыдущие сутки.

Отметим, что всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировали 451 595 случаев заражения COVID-19. Скончались 14 946 человек, в том числе 48 - за последние сутки. Выздоровело 421 315 человек.

Также, напомним, что в ночь с 13 на 14 июня Смольный ввел сразу несколько новых ограничений: в частности, в городе запретили работу ресторанов в ночное время, а в торговых центрах закрыли фудкорты.