Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2021 14:19

Льготные проездные для почетных доноров ввели в Ленобласти

Правда, получить его смогут не все - есть еще одно очень важное условие
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Получить право на льготный проездной смогут не все: для этого также нужно обладать определенным доходом.

Получить право на льготный проездной смогут не все: для этого также нужно обладать определенным доходом.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дополнительные преференции - льготы длдя проезда на общественном транспорте - для тех, кто носит гордые звания «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», ввели в Ленинградской области. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Отныне почетные доноры получают право льготного проезда на автобусах межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутов, - уточнили в правительстве. - Стоимость единого социального проездного билета составляет 433 рубля в месяц.

Отметим, впрочем, что кроме звания нужно обладает еще и определенным уровнем дохода: не более 32 840 рублей в месяц. По расчетам областного правительства, таких людей в регионе порядка 4 065. Для получения проездного почетным донорам нужно обратиться в Центр социальной защиты населения по месту жительства.