Льготные проездные для почетных доноров ввели в Ленобласти

Получить право на льготный проездной смогут не все: для этого также нужно обладать определенным доходом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дополнительные преференции - льготы длдя проезда на общественном транспорте - для тех, кто носит гордые звания «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», ввели в Ленинградской области. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Отныне почетные доноры получают право льготного проезда на автобусах межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутов, - уточнили в правительстве. - Стоимость единого социального проездного билета составляет 433 рубля в месяц.

Отметим, впрочем, что кроме звания нужно обладает еще и определенным уровнем дохода: не более 32 840 рублей в месяц. По расчетам областного правительства, таких людей в регионе порядка 4 065. Для получения проездного почетным донорам нужно обратиться в Центр социальной защиты населения по месту жительства.