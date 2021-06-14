Гостиницу «Гранд отель Европа» эвакуировали в Петербурге

По предварительным данным в гостинице произошел пожар. Фото: Яндекс.карты

Неприятный инцидент произошел в гранд-отеле «Европа» в Центральном районе Петербурга. Около 14:00 в понедельник, 14 июня, там объявили эвакуацию. На улице оказалось несколько десятков человек, включая персонал и клиентов.

- Действительно, был небольшой инцидент, однако к настоящему момент он успешно устранен, - пояснили «Комсомолке» в самой гостинице. – Можно считать, что случилась учебная тревога.

По словам очевидцев, эвакуации предшествовало предупреждение о пожаре – на одном из этажей гостиницы возникло небольшое задымление. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал – включая размещенную в той же гостинице сборную Словакии, которой сегодня предстоит играть со сборной Польши в рамках Евро-2020. Официальные комментарии на данный момент не поступали.