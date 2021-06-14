Пассажирский автобус загорелся на Володарском мосту в Санкт-Петербурге

Пассажирский автобус загорелся на Володарском мосту. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Еще один пожар случился в Санкт-Петербурге в этот понедельник, 14 июня – только на этот раз более серьезный, нежели в гостинице «Гранд отель Европа». На Володарском мосту в Невском районе загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Северной столице.

- 14 июня в 14:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Володарский мост, - уточнили в пресс-службе. - К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и девять человек личного состава.

По счастью, все закончилось благополучно: по крайней мере никаких сведений о пострадавших в инциденте спасателям не поступало. В настоящее время Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу проводит комплексную проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося.