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Общество14 июня 2021 15:36

Нарушения антиковидных мер нашли сразу в шести торговых центрах Петербурга

Кроме того, на несоблюдении особого противоэпидемического режима попались три кальянные
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Основные нарушения - отсутствие термометрии на входе, несоблюдение масочного режима и санитарной дистанции.

Основные нарушения - отсутствие термометрии на входе, несоблюдение масочного режима и санитарной дистанции.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сразу шесть торговых центрах в разных районах Петербурга попались на нарушениях «антиковидного» режима – причем разных «степеней тяжести». Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает пресс-служба Смольного.

- 13 июня сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с Роспотребнадзором и полицией провели рейды в торговых центрах в Выборгском, Красносельском, Московском, Приморском, Фрунзенском и Центральном районах, - уточняют в городской администрации.

Судя по списку нарушений, самым частым было отсутствие термометрии на входе. Кроме того, далеко не везде сотрудники ТЦ носили маски, местами отсутствовали санитайзеры, не заполнялись журналы обработки помещений.

Также в ходе рейда были проверены три кальянные: на проспекте Энгельса, Литейном и Исполкомовской улице. И везде комиссия обнаружила те же самые нарушения. В итоге работу кальянных пришлось временно приостановить – до тех пор, пока их владельцы не приведут все в соответствие с действующим законодательством.