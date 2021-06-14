100 000 медицинских масок закупили для гостей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге

В таком виде появляться в Футбольной деревне больше нельзя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На главной фан-зоне Евро-2020 в Санкт-Петербурге усиливают особый «противоэпидемический» режим. Особое внимание будут уделять маскам – об этом «Комсомолке» в понедельник, 14 июня, сообщили в проесс-службе фестиваля, приуроченного к чемпионату Европы.

- Для зрителей организаторы Футбольной деревни закупили дополнительно 100 000 масок, - уточнили в пресс-службе. - Напоминаем, что посещение Футбольной деревни без масок запрещено. На входе волонтёры выдают маски тем, у кого их не оказалось. Все сотрудники также обязаны соблюдать масочный режим.

Кроме того, о необходимости надеть маску будут каждые десять минут объявлять по громкой связи.

Напомним: с 17 июня в Северной столице заработает новый пакет «коронавирусных» запретов. В частности, будет запрещена работа ресторанов и кафе в ночное время, а также остановлена работа фудкортов в торговых центрах.