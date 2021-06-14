Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2021 17:26

Ветер, способный гнуть стволы деревьев, надвигается на Петербург

О ненастье жителей и гостей Северной столицы предупреждает МЧС
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Надеемся, до такого все же не дойдет - но это не значит, что нужно терять бдительность.

Надеемся, до такого все же не дойдет - но это не значит, что нужно терять бдительность.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Непогода, о приходе которой ранее заявили спасатели из Ленинградской области, судя по всему, докатится и до Петербурга. Главное управление МЧС России по Северной столице предупреждает: со вторника, 15 июня, в городе усилится ветер.

- По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 июня в Санкт-Петербурге ночью и в первой половине дня ожидаются местами порывы ветра до 15 метров в секунду, - уточняют в ведомстве. – Будьте внимательны и осторожны!

Отметим, что по шкале Бофорта 15 метров в секунду определяются как «крепкий ветер»: он способен гнуть деревья, а на море вызывает волны высотой до пяти с половиной метров. Поэтому жителей и гостей города призывают к бдительности – особенно тех, кто завтра будет находиться на прибрежных территориях.