Ветер, способный гнуть стволы деревьев, надвигается на Петербург

Надеемся, до такого все же не дойдет - но это не значит, что нужно терять бдительность. Фото: Артем КИЛЬКИН

Непогода, о приходе которой ранее заявили спасатели из Ленинградской области, судя по всему, докатится и до Петербурга. Главное управление МЧС России по Северной столице предупреждает: со вторника, 15 июня, в городе усилится ветер.

- По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 июня в Санкт-Петербурге ночью и в первой половине дня ожидаются местами порывы ветра до 15 метров в секунду, - уточняют в ведомстве. – Будьте внимательны и осторожны!

Отметим, что по шкале Бофорта 15 метров в секунду определяются как «крепкий ветер»: он способен гнуть деревья, а на море вызывает волны высотой до пяти с половиной метров. Поэтому жителей и гостей города призывают к бдительности – особенно тех, кто завтра будет находиться на прибрежных территориях.